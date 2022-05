Minardo | “I dubbi su Musumeci non sono di Salvini o della Lega…”

(Di martedì 17 maggio 2022) Secondo“la Lega sulla Sicilia non ritarda nulla, anzi a Palermo per prima ha ritirato il suo ottimo candidato sindaco pur di avere una squadra unita. IsunondiLega, ma semmainetta maggioranza dei Siciliani stando ad esempio all’ultimo sondaggio pubblico di SWG, che lo vede purtroppo terz’ultimo per gradimento in tutta Italia”. “La Lega continua a sostenere lealmente la giuntae a lavorare non per interesse di partito ma per il bene dei Siciliani, e la scelta sul futuro governatore verrà presa in Sicilia, non a Roma o a Milano, dopo le vittorie di Palermo e di Messina”, conclude.

Salvini ha evitato di rispondere alle accuse, per lui però ha parla to il capo della Lega sull'isola, Nino: Isu Musumeci non sono di Salvini o della Lega, ma semmai della netta ...Non a caso a Meloni, per la Lega, non replica Salvini ma il leghista palermitano Nino: "Isu Musumeci - contrattacca - non sono di Salvini o della Lega, ma semmai della netta ...SICILIA - Non si placa la lotta per la leadership nel centrodestra. Ognuno rivendica il proprio spazio ma pare che il problema non sia limitato alle ...Alle polemiche sollevate dal segretario regionale della Lega Minardo, su un basso gradimento di Musumeci risponde la portavoce di Diventerà Bellissima Giusi Savarino ...