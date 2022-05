Milano: Fontana solidale con presidente comunità ebraica, 'gesto vile' (Di martedì 17 maggio 2022) Milano, 17 mag. (Adnkronos) - Il presidente della Lombardia Attilio Fontana esprime "solidarietà e vicinanza", anche a nome dell'intera giunta della Lombardia, a Walker Meghnagi, presidente della comunità ebraica di Milano, che ha ricevuto una busta con due proiettili. "Un gesto tanto grave e preoccupante, quanto vile. Ogni aggressione e ogni forma di minaccia va condannata senza 'se' e senza 'ma'. Mi auguro che gli inquirenti riescano a individuare gli autori di questo reato", ha detto. Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022), 17 mag. (Adnkronos) - Ildella Lombardia Attilioesprime "solidarietà e vicinanza", anche a nome dell'intera giunta della Lombardia, a Walker Meghnagi,delladi, che ha ricevuto una busta con due proiettili. "Untanto grave e preoccupante, quanto. Ogni aggressione e ogni forma di minaccia va condannata senza 'se' e senza 'ma'. Mi auguro che gli inquirenti riescano a individuare gli autori di questo reato", ha detto.

