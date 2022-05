Max Verstappen potrebbe lasciare Red Bull: l’ammissione dell’olandese (Di martedì 17 maggio 2022) Il pilota di punta in Formula 1. Il Paperone tra tutti i guidatori del Circus. Il campione del mondo in carica. Ovviamente, stiamo parlando di Max Verstappen di Red Bull. L’olandese della scuderia austriaca, dopo un inizio balbettante, si è rimesso in careggiata nel Mondiale 2022 di Formula 1 cogliendo la sfida lanciata dalla Ferrari di Charles Leclerc, rivale per il titolo impronosticabile ad inizio anno. L’obiettivo dell’attuale numero uno è noto a tutti: confermarsi sul trono dei piloti sfruttando, anche, l’apatia mostrata dalla Mercedes. Dopo aver firmato un contratto faraonico con il suo team, l’uomo dei Paesi Bassi sembra essersi legato (forse definitivamente) alla realtà di Milton Keynes. Le sue dichiarazioni, però, hanno lasciato un piccolo spiraglio per clamorosi scenari di mercato. Max Verstappen: “Mi sento davvero bene ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 17 maggio 2022) Il pilota di punta in Formula 1. Il Paperone tra tutti i guidatori del Circus. Il campione del mondo in carica. Ovviamente, stiamo parlando di Maxdi Red. L’olandese della scuderia austriaca, dopo un inizio balbettante, si è rimesso in careggiata nel Mondiale 2022 di Formula 1 cogliendo la sfida lanciata dalla Ferrari di Charles Leclerc, rivale per il titolo impronosticabile ad inizio anno. L’obiettivo dell’attuale numero uno è noto a tutti: confermarsi sul trono dei piloti sfruttando, anche, l’apatia mostrata dalla Mercedes. Dopo aver firmato un contratto faraonico con il suo team, l’uomo dei Paesi Bassi sembra essersi legato (forse definitivamente) alla realtà di Milton Keynes. Le sue dichiarazioni, però, hanno lasciato un piccolo spiraglio per clamorosi scenari di mercato. Max: “Mi sento davvero bene ...

Advertising

koossunflower : @julieftauri non so chi sia max verstappen ma amo noi - julieftauri : se ricevessi un’euro per ogni volta che mi faccio delle pare mentali a quest’ora sarei più ricca di max verstappen - mv1depre : Max Verstappen vire pai imediatamente - FutbolDaltonico : RT @automotorinews: ??? #F1, Max #Verstappen potrebbe dire addio a #RedBull in futuro ??? 'Alla fine del contratto avrò solo 31 anni, non sa… - automotorinews : ??? #F1, Max #Verstappen potrebbe dire addio a #RedBull in futuro ??? 'Alla fine del contratto avrò solo 31 anni, no… -