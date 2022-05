Macy Gray, l’annuncio delle date italiane di ”THE RESET TOUR” (Di martedì 17 maggio 2022) La straordinaria interprete del Neo Soul Macy Gray annuncia le date italiane di “The RESET TOUR”; prodotte e distribuite da Vivo Concerti. La cantante si esibirà lunedì 17 ottobre a Milano all’Auditorium Fondazione Cariplo, martedì 18 ottobre a Roma al Teatro Brancaccio e mercoledì 19 ottobre a Padova al Gran Teatro Geox. Nel TOUR Macy Gray è accompagnata dalla band The California Jet Club. Macy Gray, ecco le date italiana di THE RESET TOUR Natalie Renee McIntyre, in arte Macy Gray, è nata a Canton, in Ohio, il 6 settembre 1967. Appassionata di musica fin da bambina, ha sempre coltivato il sogno di diventare una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 17 maggio 2022) La straordinaria interprete del Neo Soulannuncia ledi “The”; prodotte e distribuite da Vivo Concerti. La cantante si esibirà lunedì 17 ottobre a Milano all’Auditorium Fondazione Cariplo, martedì 18 ottobre a Roma al Teatro Brancaccio e mercoledì 19 ottobre a Padova al Gran Teatro Geox. Nelè accompagnata dalla band The California Jet Club., ecco leitaliana di THENatalie Renee McIntyre, in arte, è nata a Canton, in Ohio, il 6 settembre 1967. Appassionata di musica fin da bambina, ha sempre coltivato il sogno di diventare una ...

Advertising

RadioClodia : Macy Gray torna a Padova il 19 ottobre 2022 - musicletter : La straordinaria artista neo soul Macy Gray annuncia il 'The Reset Tour' con una serie di concerti che in autunno 2… - lucadambrosio : La straordinaria artista neo soul Macy Gray annuncia il 'The Reset Tour' con una serie di concerti che in autunno 2… - EndCent : @MacyGraysLife torna in Italia con #TheResetTour nei teatri di #Milano, #Roma e #Padova - TicketOneIT : ??@MacyGraysLife annuncia le date italiane di “The Reset Tour”? ??Biglietti in vendita dalle ore 9.00 del 20 maggio.… -