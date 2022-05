**M5S: candidatura Benassi infondata, chiacchiericcio su servitore Stato** (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "L'ipotesi di una candidatura dell'ambasciatore Pietro Benassi nelle fila del Movimento cinque stelle, evocata oggi dal quotidiano 'la Repubblica', e' destituita di ogni fondamento. Si tratta di un'illazione che getta nel chiacchiericcio politico un servitore dello Stato dal grande spessore istituzionale, un serio professionista che non può essere coinvolto in retroscena e costruzioni giornalistiche fantasiose". Lo precisa una nota dell'ufficio stampa del Movimento cinque stelle. Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "L'ipotesi di unadell'ambasciatore Pietronelle fila del Movimento cinque stelle, evocata oggi dal quotidiano 'la Repubblica', e' destituita di ogni fondamento. Si tratta di un'illazione che getta nelpolitico undello Stato dal grande spessore istituzionale, un serio professionista che non può essere coinvolto in retroscena e costruzioni giornalistiche fantasiose". Lo precisa una nota dell'ufficio stampa del Movimento cinque stelle.

Advertising

TV7Benevento : **M5S: candidatura Benassi infondata, chiacchiericcio su servitore Stato** - - MDiretta : Amministrative Messina: De Domenico ufficializza candidatura Zafarana a vicesindaco della coalizione centrosinistra… - messina_oggi : La parlamentare regionale del M5S Valentina Zafarana sarà il vicesindaco a Messina per la coalizione di centrosinis… - davemik71 : @beppe_grillo non è di Lodi per piacervi, ne di Piacenza per piacervi, ma è di Chiavari per ……… Quelli della scatol… - AntonioParisi00 : RT @AntonioParisi00: Chiavari, il «Grillo» sindaco presenta la candidatura M5S in piazza (ma ci sono 8 persone) -