Advertising

AMIStaDeS_2017 : In #Libia il governo libico nominato a febbraio dal parlamento di #Tobruk, guidato da #Bashaga, annuncia il suo rit… - iconanews : Libia: governo nominato da Parlamento Tobruk lascia Tripoli - bator2013 : @NessunLuogo24 Certo che #Russia avesse evitato di abbattere il governo di Gheddafi con la sua politica di destabil… - LiberoReporter : Libia, a Tripoli governo Bashagha: scontri nella capitale - Gaebaldi : Libia, a Tripoli governo Bashagha: scontri nella capitale -

Dopo l'ingresso a Tripoli del- rivale di quello di unità nazionale, con premier Abdul Hamid Dbeibah - scontri tra milizie rivali si erano verificati in città. .Il servizio stampa delha annunciato in un comunicato "l'arrivo del primo ministro dellibico Fathi Bashagha, accompagnato da diversi ministri, nella capitale Tripoli, per iniziare il ...(Adnkronos) – Scontri a Tripoli. Il premier eletto dal parlamento di Tobruk Fathi Bashagha ha lasciato la capitale, poco dopo il suo arrivo, insieme ai ministri del suo governo. Lo riferisce l’agenzia ...Il governo libico nominato a febbraio dal parlamento di Tobruk, guidato da Fathi Bashaga, annuncia il suo ritiro da Tripoli, poche ore dopo il suo ingresso nella capitale. (ANSA) ...