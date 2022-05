In occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, domani la città di Firenze scenderà in strada per combattere ogni forma di discriminazione. Ma lo farà sui tacchi (Di martedì 17 maggio 2022) Un atto di rivendicazione e denuncia, nei confronti di una società che incasella ancora le persone dentro stereotipi di genere e le discrimina. Avrà questo significato la camminata sui tacchi di Firenze prevista per domani, 17 maggio, Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. Papa Francesco, l’appello ai genitori: «Non condannate i figli gay» ... Leggi su iodonna (Di martedì 17 maggio 2022) Un atto di rivendicazione e denuncia, nei confronti di una società che incasella ancora le persone dentro stereotipi di genere e le discrimina. Avrà questo significato la camminata suidiprevista per, 17 maggio,l’, la bifobia e la transfobia. Papa Francesco, l’appello ai genitori: «Non condannate i figli gay» ...

andreabettini : Se ieri avete perso l'occasione di salutare @AstroSamantha, oggi potete recuperare. Doppio transito della Stazione… - _Nico_Piro_ : La guerra è un prodotto e il potere prova a vendercelo ad ogni costo tra romanticismo, dovere morale ed epica d'occ… - juventusfc : L’Allianz Stadium teatro della “Cena in bianco e nero” in occasione del J1897 Day. Presente, per salutare gli… - ivomez : RT @ilruttosovrano: Lega e Fratelli d’Italia protestano per la circolare del ministero dell'Istruzione che invita i docenti ad approfondire… - FerroniFranco : RT @WWFitalia: Venerdì #20maggio a #Milano in occasione della giornata mondiale delle #api, @gomitolo_rosa #WWF e @greencityit propongono… -