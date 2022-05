(Di martedì 17 maggio 2022) L’ha detto diverse volte,, nel corso della stagione, che quando la partita diventa più sporca e rognosa ilnon dà il meglio di se. Anche recentemente ha affermato che alla squadra «manca qualcosa per stare in un calcio di continue pallate». È in questo senso, scrive l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che programmerà il mercato insieme a De Laurentiis. A partire dal riscatto di Anguissa. Il tecnicouna crescita nella fisicità. Il riscatto di Anguissa è il primo passo per alzare il livello ma la sensazione è che verrà fuori undiverso per identità: più strutturato fisicamente, piùale costruito più per valorizzare l’uno contro uno e l’attacco diretto alla porta ...

Advertising

napolista : Il Cormezz: #Spalletti l’anno prossimo vuole un Napoli più verticale e meno votato al palleggio L’idea è valorizza… -

IlNapolista

denunciò, in conferenza stampa, poca attenzione nel ' presidiare il limite dell'area '. Con l'Udinese, in qualche modo, è successo di nuovo. Intanto, con Rrahmani e Di Lorenzo out, il ...denunciò, in conferenza stampa, poca attenzione nel ' presidiare il limite dell'area '. Con l'Udinese, in qualche modo, è successo di nuovo. Intanto, con Rrahmani e Di Lorenzo out, il ... Il CorMezz: La difesa del Napoli non è più un bunker, l'ultimo clean-sheet risale a quasi due mesi fa - ilNapolista