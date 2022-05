Grey’s Anatomy 18 torna su Disney+ a giugno: la programmazione degli ultimi 5 episodi in Italia (Di martedì 17 maggio 2022) La programmazione di Grey’s Anatomy 18 si è interrotta su Disney+, per l’ennesima volta in questa stagione, lo scorso 4 maggio e non riprenderà prima del mese di giugno. Gli ultimi episodi di Grey’s Anatomy 18 saranno distribuiti dal servizio streaming di Disney a partire dal 1° giugno, come sempre uno a settimana ogni mercoledì: si tratta degli ultimi cinque appuntamenti con la stagione del medical drama attualmente in corso negli Stati Uniti, su ABC. Il finale di stagione, composto dagli episodi 19 e 20, sarà disponibile il 22 giugno, quando l’evento da due ore sarà distribuito sulla piattaforma, circa un mese dopo il finale americano. La ... Leggi su optimagazine (Di martedì 17 maggio 2022) Ladi18 si è interrotta su, per l’ennesima volta in questa stagione, lo scorso 4 maggio e non riprenderà prima del mese di. Glidi18 saranno distribuiti dal servizio streaming di Disney a partire dal 1°, come sempre uno a settimana ogni mercoledì: si trattacinque appuntamenti con la stagione del medical drama attualmente in corso negli Stati Uniti, su ABC. Il finale di stagione, composto dagli19 e 20, sarà disponibile il 22, quando l’evento da due ore sarà distribuito sulla piattaforma, circa un mese dopo il finale americano. La ...

