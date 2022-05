Eni apre conto in rubli (Di martedì 17 maggio 2022) Eni continuerà a pagare il gas russo in euro ma ha avviato la procedura per l'apertura di due conti, uno in euro e uno in rubli, presso Gazprom Bank "senza accettazione di modifiche unilaterali dei contratti in essere". Lo rende... Leggi su europa.today (Di martedì 17 maggio 2022) Eni continuerà a pagare il gas russo in euro ma ha avviato la procedura per l'apertura di due conti, uno in euro e uno in, presso Gazprom Bank "senza accettazione di modifiche unilaterali dei contratti in essere". Lo rende...

Advertising

StefanoFeltri : ????????L’Eni ha avviato le procedure per aprire il conto in rubli presso Gazprombank - callthewild : RT @NessunLuogo24: #BREAKING: #ENI apre un conto in rubli ed euro per pagare il #gas russo. Lo riferisce @AFP #UkraineRussianWar - Damianodanny1 : GAS ENI APRE CONTI K PRESSO GAZPROM BANK CHE DICEVA ILGOVERNO? A PROPOSITO DI QUESTO? Avviate le procedure in v… - maltaway_mw : chiacchiere e distintivo dei competenti responsabili illuminati Eni apre il conto K per pagare il gas russo in rubl… - PazzoPerDomani : RT @StefanoFeltri: ????????L’Eni ha avviato le procedure per aprire il conto in rubli presso Gazprombank -