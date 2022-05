Don Matteo 13, Ottava Puntata: Caterina Accusata di Omicidio! (Di martedì 17 maggio 2022) Don Matteo 13, Ottava Puntata: Caterina viene Accusata di omicidio. Don Massimo crede fermamente nella sua innocenza, mentre Federico ha molti dubbi e non sostiene sua madre… Don Matteo 13 prosegue e si avvicina sempre di più al finale di stagione. Grazie al doppio appuntamento, infatti, si arriva con maggiore rapidità alla conclusione delle trame, che quest’anno hanno visto l’arrivo di Don Massimo. Nel corso dell’Ottava Puntata di Don Matteo, Caterina viene Accusata di omicidio e le tocca difendersi in ogni modo per dimostrare la sua innocenza. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Don Matteo 13: dove eravamo rimasti? Marco e Valentina ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 17 maggio 2022) Don13,vienedi omicidio. Don Massimo crede fermamente nella sua innocenza, mentre Federico ha molti dubbi e non sostiene sua madre… Don13 prosegue e si avvicina sempre di più al finale di stagione. Grazie al doppio appuntamento, infatti, si arriva con maggiore rapidità alla conclusione delle trame, che quest’anno hanno visto l’arrivo di Don Massimo. Nel corso dell’di Donvienedi omicidio e le tocca difendersi in ogni modo per dimostrare la sua innocenza. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Don13: dove eravamo rimasti? Marco e Valentina ...

