Cos’è la teoria complottista della “grande sostituzione” (Di martedì 17 maggio 2022) Popolarissima nell'estrema destra e citata dall'attentatore di Buffalo, sostiene che esista una cospirazione globale per sostituire i bianchi Leggi su ilpost (Di martedì 17 maggio 2022) Popolarissima nell'estrema destra e citata dall'attentatore di Buffalo, sostiene che esista una cospirazione globale per sostituire i bianchi

Advertising

Dondolino72 : RT @ilpost: Cos’è la teoria complottista della “grande sostituzione” - ilpost : Cos’è la teoria complottista della “grande sostituzione” - rastelling_ : FDI e LEGA tornano a parlare di “gender nelle scuole”. Se parlo di “teoria della relatività” devo giustamente spieg… - ventiluglio1969 : Scusate ma cos’è questa teoria del complotto secondo cui Tix sarebbe DJ Astronaut non prendetemi per il culo #EUROVISION - Vespertili : @Opptimusprimeio @a_meluzzi La nuova teoria no plane fa MOLTA acqua. Cos'è più facile, modificare dei filmati VHS n… -