Condannata anche in Appello l' insegnante di Prato che ebbe un figlio da un allievo minorenne  

AGI - È stata ribadita dalla corte d'Appello di Firenze la condanna nei confronti della donna di Prato, oggi 35enne, che ebbe un figlio dalla relazione con un ragazzo a cui impartiva ripetizioni di inglese. Sei anni cinque mesi, e quindici giorni la condanna, quindici giorni in meno del primo grado di giudizio. La relazione, secondo l'accusa, era iniziata quando il giovane non aveva ancora compiuto 14 anni ed era culminata, mesi dopo, nell'estate 2018, nella gravidanza. La procura generale aveva chiesto la condanna a complessivi sei anni e nove mesi includendo anche per un capo d'imputazione, sempre per violenza sensuale per il quale, in primo grado, la 35enne era stata assolta. L'indagine nacque da una denuncia dei genitori del ragazzo che appresero, dopo che egli si era sfogato con un allenatore, ...

