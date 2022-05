Chiellini a DAZN: «Serata emozionante, Paulo è un ragazzo d’oro» (Di martedì 17 maggio 2022) Le parole di Giorgio Chiellini ai microfoni di DAZN, dopo la sua ultima gara all’Allianz Stadium dopo 17 anni in bianconero Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Juventus e Lazio. Di seguito le sue parole. Serata SPECIALE – «Innanzitutto è stata una Serata emozionate, sono arrivato a questo giorno con grande gioia e serenità. Ho maturato questa decisione non negli ultimi giorni ma è da mesi che ci penso al termine di una stagione dove ho dimostrato di poter giocare ancora ad alti livelli. Me la sono goduta. Io volevo ridere per tutto il tempo, la mia famiglia invece mi ha martellato tutto il pomeriggio con messaggi strappalacrime: io alla fine me la sono goduta». SORRISO – «Sorriso di Wembley? Ero felice stasera. Loca piangeva tutto il giorno, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022) Le parole di Giorgioai microfoni di, dopo la sua ultima gara all’Allianz Stadium dopo 17 anni in bianconero Giorgioè intervenuto ai microfoni didopo la sfida tra Juventus e Lazio. Di seguito le sue parole.SPECIALE – «Innanzitutto è stata unaemozionate, sono arrivato a questo giorno con grande gioia e serenità. Ho maturato questa decisione non negli ultimi giorni ma è da mesi che ci penso al termine di una stagione dove ho dimostrato di poter giocare ancora ad alti livelli. Me la sono goduta. Io volevo ridere per tutto il tempo, la mia famiglia invece mi ha martellato tutto il pomeriggio con messaggi strappalacrime: io alla fine me la sono goduta». SORRISO – «Sorriso di Wembley? Ero felice stasera. Loca piangeva tutto il giorno, ...

