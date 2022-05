(Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta –di custodia in carcere perper il 44enne Vincenzo Schiavone alias “o petillo”,di primo piano del Clan dei Casalesi giàda tempo. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia ed eseguito dai carabinieri della stazione di Grazzanise (coordinati dalla Compagnia di Santa Maria Capua Vetere). Ilè quello di Domenico Apuzzo e Salvatore Natale, avvenuto il 10 ottobre 2003 nella frazione Brezza di Grazzanise; i due uomini furono massacrati con un fucile calibro 12 caricato a pallettoni ed un kalashnikov. Per la Dda di Napoli, che si è basata sulle dichiarazioni convergenti di alcuni pentiti del clan, uno degli ...

Advertising

anteprima24 : ** #Camorra: duplice omicidio, #Ordinanza per #Killer già detenuto ** - vnewsita : Duplice #omicidio di #camorra a #Brezza, frazione di #Grazzanise. I particolari - cronachecampane : Camorra, uccisi per aver appiccato fuoco a delle aziende bufaline nel territorio dei Casalesi #clandeicasalesi -

Cronache Campania

Trent'anni ormai ci separano dalle stragi di Capaci e via D'Amelio del 1992, unattacco al cuore della democrazia che Andrea Camilleri ha paragonato, in quanto a potenza ..., 'Ndrangheta,...... undelitto iscritto nello scenario tormentato degli anni di piombo eppure, a distanza di ...fino ad ora ignorate che conducono a un patto scellerato che all'epoca legò i terroristi allaRisolto un duplice omicidio di camorra avvenuto a Grazzanise in provincia di Caserta, territorio sotto il controllo della fazione Schiavone del clan dei ...I giudici non hanno creduto alle dichiarazioni di Zagaria, ma a cui hanno comunque concesso le attenuanti per la sua collaborazione ...