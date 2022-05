Borsellino | parte civile | ' tante anomalie | imputati innocenti sbattevano contro muri stranissimi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 maggio 2022) Caltanissetta, 17 mag. (Adnkronos) - "Nel processi di strage, non in questo processo, abbiamo avvertito delle, avevamo la sensazione di difendere gente innocente. Normalmente, da difensore, non sai e non vuoi sapere se l'imputato è colpevole, è una difesa tecnica. Nel momento in cui hai la sensazione di stare assistendo persone per cui non riesci a fare niente e che sbattie che glisono, provi fastidio". Inizia con queste parole l'arringa difensiva dell'avvocata Rosalba Di Gregorio, legale di Gaetano Murana, uno degliche furono condannati, ingiustamente, all'ergastolo, per la strage di via D'Amelio, nel processo per il depistaggio sulla strage che vedetre poliziotti. Alla sbarra ...