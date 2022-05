Anche Sonia Bruganelli si è rifatta e pubblica il prima e dopo operazione

(Di martedì 17 maggio 2022) Ritocchino agli occhi perlei ha ceduto, si èe ha fatto benissimo. Non ha atteso che fosse il gossip ad accorgersi dell’intervento ma si è mostrata con ancora i cerotti sugli occhi. Forse è il suo primo ritocchino ma è innegabile che gli occhi disiano stupendi ed è comprensibile che la palpebra cadente non le piacesse, non la facesse sentire più a suo agio. Con il tempo casca un po’ tutto e se c’è la possibilità di intervenire senza rovinare nulla è giusto farlo. La moglie di Paolo Bonolis si è concessa la blefaroplastica e il modo con cui condivide con i follower il ritocchino è da applauso.l’intervento di blefaroplastica Lo ...

Advertising

gobbi_sonia : RT @APOC4LYPSW: « c'è che sto bene con te e che mi manchi anche quando ci sei, ah so che stai bene con me e se ti manco qualcosa c'è. » htt… - Alessan19274511 : @zuccaro_sonia @Baciccio_99 @nadia_giobbi @negromanten1 @SplendorSolis00 Si glielo auguro anche io, Purtroppo le ml… - ColinMartiniano : RT @MariaGloriaDiM2: @Leonard48598239 @zuccaro_sonia @E22171315 @Nabigo2 @TBGTNT @ilva87161350 @Maria_Lrs_ @searain83 @Poesiaitalia @Cinzia… -

Da mercoledì 18 maggio , arriva su Sky Arte alle 21.15 , disponibileon demand e in streaming ... Gli artisti coinvolti sono tantissimi: Alice, Arisa, Baustelle,Bergamasco, Bluvertigo, ...... 'ERA INCINTA ALLORA COME MAI...' Nel prosieguo di 'Storie Italiane', la sorella diMarra ha ... La famiglia Marra in questa fase sarà ancora supportata dall'avvocato Alessandro Vesi, ma...Bonolis fa sempre il tifo per la moglie, la Bruganelli svela: “Sì e me lo dimostra ogni giorno. “Se mi guardo allo specchio mi piaccio e anche tanto”, dice senza alcun… Leggi ...Non c'è pace per Sonia Bruganelli, che si lancia a un'aspra critica contro un noto volto del giornalismo. La risposta, però, non si fa attendere: lite caldissima ...