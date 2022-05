Amici 21, Maria De Filippi criticata per quanto successo con Albe: ecco cosa hanno notato i fan del programma (Di martedì 17 maggio 2022) La finale di Amici 21 ha decretato Luigi Strangis vincitore assoluto del talent e praticamente tutti gli allievi giunti fino alla fine del percorso sono riusciti a tornare a casa con un “premio” al loro talento. LEGGI ANCHE : — Amici 21, Alex e Luigi che fine hanno fatto? Scomparsi sui social. cosa è successo dopo la finale C’è chi ha vinto il premio della critica (Sissi), chi una borsa di studio per ballare a New York (Serena) e chi veri e propri contratti di lavoro (Michele e Carola). Senza dimenticare l’uscita dei nuovi singoli dei cantanti, che hanno potuto cominciare a macinare ascolti e riconoscimenti musicali. Analizzando a posteriori l’andamento della finale però, in molti non sono rimasti soddisfatti del trattamento riservato ad Albe, primo ad essere ... Leggi su funweek (Di martedì 17 maggio 2022) La finale di21 ha decretato Luigi Strangis vincitore assoluto del talent e praticamente tutti gli allievi giunti fino alla fine del percorso sono riusciti a tornare a casa con un “premio” al loro talento. LEGGI ANCHE : —21, Alex e Luigi che finefatto? Scomparsi sui social.dopo la finale C’è chi ha vinto il premio della critica (Sissi), chi una borsa di studio per ballare a New York (Serena) e chi veri e propri contratti di lavoro (Michele e Carola). Senza dimenticare l’uscita dei nuovi singoli dei cantanti, chepotuto cominciare a macinare ascolti e riconoscimenti musicali. Analizzando a posteriori l’andamento della finale però, in molti non sono rimasti soddisfatti del trattamento riservato ad, primo ad essere ...

