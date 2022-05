Urso Copasir | «Giusto che le armi all’Ucraina rimangano segrete Gli hacker all’Eurovision? È una guerra»

(Di lunedì 16 maggio 2022) Per il presidente delAdolfoche le forniture direstino. «che sia così, perché qui parliamo di sicurezza nazionale. Fermo restando che ogni forza politica, se ritiene, può chiedere al governo un supplemento di informazioni, mi sembraricordare che il Parlamento a febbraio ha votato quasi all’unanimità un decreto che autorizza aiuti, anche militari,, stabilendo che ogni tre mesi il governo dia comunicazioni. Nel frattempo il ministro viene a informarci, come ha fatto fino a oggi. Aggiungo: Guerini finora è stato tempestivo ed esauriente », dicein un’intervista rilasciata a La Stampa. Sull’invasione dell’Ucrainaha ...

Advertising

MilenaLazzaroni : RT @Open_gol: Il presidente del comitato di controllo sui servizi segreti dice che i russi sono i più esperti nella cyberguerra https://t.… - Open_gol : Il presidente del comitato di controllo sui servizi segreti dice che i russi sono i più esperti nella cyberguerra - MichelePugliest : @BelpietroTweet Azione repressione RAI e' tipica regimi totalitari.Scandalo accaduto e' anche frutto di zelo spropo… - Franciscovota : RT @ChiodiDonatella: MA #ORSINI CHE FASTIDIO DÀ A #URSO? Il #Copasir cerca in #Rai le #spie del #KGB? E la #Rai perché sta muta? La #Commi… - MichelePugliest : @corradoformigli @repubblica @VecchioConcetto Azione repressione RAI e' tipica regimi totalitari.Scandalo accaduto… -

AGI - Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, interviene oggi alsul terzo decreto interministeriale sull'invio di armi all'Ucraina. Un appuntamento che ... Adolfo, 'perchè qui parliamo ...Per il presidente delAdolfoè giusto che le forniture di armi all'Ucraina restino segrete. "Giusto che sia così, perché qui parliamo di sicurezza nazionale. Fermo restando che ogni forza politica, se ritiene, ...Oggi il ministro della Difesa Guerini spiegherà al Copasir il terzo decreto interministeriale per l'invio di armi in Ucraina. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale venerdì, ma la l ...AGI - Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, interviene oggi al Copasir sul terzo decreto interministeriale sull'invio di armi all'Ucraina. Un appuntamento che precede di pochi giorni l'informativ ...