SKY CANCELLA X FACTOR E ITALIA’S GOT TALENT? “COSTANO TROPPO E NON RENDONO”

TROPPO costosi e poco redditizi. Sarebbe questa la motivazione alla base della probabile CANCELLAzione di due show Sky: X FACTOR e ITALIA'S got TALENT. Il primo nato in Rai2 e il secondo su Canale 5, traslocarono a suon di rinnovi contrattuali fuori dalla portata della tv generalista con grande enfasi. Gli ascolti sono calati di anno in anno, e con loro l'interesse mediatico e discografico. Tempi di magra e di tagli e, secondo il bene informato Tvblog, Sky avrebbe deciso di produrre ancora un'edizione di XF e IGT, per poi abbassare il sipario. Per sempre? Senza tutto il calcio che aveva quasi in esclusiva, il colosso dello streaming ha subito un notevole contraccolpo economico, la concorrenza delle piattaforme e la crisi economica che riguarda il settore tv e web. La prossima edizione potrebbe essere ...

