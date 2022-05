Sconcerti ormai certo: "Il Milan è campione. Lo scudetto perso dall'Inter non è colpa d'Inzaghi, è stato..." (Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo il termine della 37esima giornata di campionato, il giornalista Mario Sconcerti ha fatto il punto della ‘situazione’, esprimendo il proprio parere sulla lotta scudetto e sulla stagione di... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo il termine della 37esima giornata di campionato, il giornalista Marioha fatto il punto della ‘situazione’, esprimendo il proprio parere sulla lottae sulla stagione di...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Sconcerti non ha dubbi su chi vincerà lo scudetto - InterHubOff : ??#Sconcerti: “#Milan ormai campione, gioca a memoria e i giocatori sono in una forma straordinaria.” ???? [@TMW_radio] - Pall_Gonfiato : #Sconcertti e il ciclo della #Juventus ormai chiuso - maurizio_crippa : @andrescaglia Sconcerti ormai parla di “rigori leggeri”, “c’erano tutti e due”, ma lui evidentemente non li avrebbe… - domenicomongel1 : @PietroSalvatori Ormai sconcerti e spesso sconcertante -