Sampdoria-Fiorentina 4-1 | blucerchiati sul velluto

(Di lunedì 16 maggio 2022) Tutto facile per lache a Marassi la, già sicura della salvezza per i risultati di ieri, offre un'ottima prova davanti al suo pubblico e batte la4-1. Gran gioco e doppio vantaggio dopo i primi 45 minuti grazie alle reti di Ferrari e di un ispirato Quagliarella, rilanciato titolare. Nella ripresa i gol della sicurezza di Thorsby e Sabiri.viva solo nel finale con il rigore di Gonzalez37ª giornata: Empoli-Salernitana 1-1, Verona-Torino 0-1, Udinese Spezia 2-3, Roma-Venezia 1-1, Bologna-Sassuolo 1-3, Napoli-Genoa 3-0, Milan-Atalanta 2-0, Cagliari-Inter 1-3,4-1, ore 20:45 Juventus-Lazio.Classifica: Milan 83, Inter 81, Napoli 76, Juventus 69, Lazio 62, Roma 60,, Atalanta 59, Verona 52, Torino, ...

...maggio 20.45 Torino " Roma Sabato 21 maggio 17.15 Genoa " Bologna 20.45 Atalanta " Empoli" Juventus Lazio " Hellas Verona Domenica 22 maggio 12.30 Spezia " Napoli 18.00 Inter "...... il fantasista tedesco si è preso la scena con una serie di prestazioni di grande qualità, fino a esplodere definitivamente nella gara (stra)vinta dallacontro la, un 4 - 1 netto ...Prova sconcertante della squadra viola che perde male contro la Sampdoria. Decisiva per staccare il biglietto per l'Europa la gara di sabato sera con la Juventus.La più bella della stagione. Lo ha detto Marco Giampaolo, ed ha ragione. Quella con la Fiorentina è la partita che svela, in fondo al tunnel, che questa Sampdoria avrebbe potuto sfoderare altre ...