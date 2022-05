Rai Scoglio 24, l’inviato Pinuccio e il caso Dania Mondini: questa sera a Striscia la Notizia (Di lunedì 16 maggio 2022) l’inviato Pinuccio a Rai Scoglio 24 tratta del recente caso Dania Mondini. Tutte le anticipazioni della nuovo appuntamento di Striscia la Notizia. Il caso Dania Mondini a Rai Scoglio 24 Solidarietà da parte di Rai Scoglio 24 alla collega Dania Mondini, conduttrice del Tg1 e vittima di stalking a Viale Mazzini. Il nostro inviato Pinuccio, stasera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35), si chiede come mai l’Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai, sempre molto combattivo quando si tratta di tagli di tg regionali, non si sia fatto sentire altrettanto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 16 maggio 2022)a Rai24 tratta del recente. Tutte le anticipazioni della nuovo appuntamento dila. Ila Rai24 Solidarietà da parte di Rai24 alla collega, conduttrice del Tg1 e vittima di stalking a Viale Mazzini. Il nostro inviato, stala(Canale 5, ore 20.35), si chiede come mai l’Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai, sempre molto combattivo quando si tratta di tagli di tg regionali, non si sia fatto sentire altrettanto ...

Advertising

Pinucciosono : RT @Striscia: Rai Scoglio 24, Dania Mondini e lo stalking delle flatulenze al Tg1. @Pinucciosono #striscialanotizia #pinuccio https://t.c… - Striscia : Rai Scoglio 24, Dania Mondini e lo stalking delle flatulenze al Tg1. @Pinucciosono #striscialanotizia #pinuccio - frecciavallone : @brontolodesign @tommy_rai @f_pancani Per me fuga per non spendere troppo in gruppo...domani c'è uno scoglio importante #raigiro -