Prodi | “Coalizione con opposti porta a crisi o a paralisi”

(Di lunedì 16 maggio 2022) Romano– foto da sito ufficiale romano.itROMA – “Non venga a chiedere a me se non sarebbe utile unadi centrosinistra. Come viene fatta non lo so ma qui se si ritorna a mettere insieme quelli che hanno gli obiettivi base del riformismo e quelli con prospettiva conservatrice l’Italia non si salva mai. Se mettiamo assieme cose che non possono stare assieme si arriva allao alla”. E’ quanto ha affermato l’ex premier Romanoa Radio 1 Rai. E il ‘campo largo’? “Deve essere concimato allo stesso modo. Bisogna discutere a fondo su quello che si vuol fare davvero. Un Paese può vivere mille anni in attesa? No…”. L'articolo L'Opinionista.

