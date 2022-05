Passa a ho | 200 GB e tutto senza limiti | chi può attivarla?

Leggi su pantareinews

(Di lunedì 16 maggio 2022)a ho per ottenere ogni mese chiamate ed SMSe ben 200 GB a soli 9,99€ al mese con attivazione e SIM gratis, ma la tariffa non è per tutti. Si tratta di una proposta operator attack da parte del virtuale di Vodafone per cui destinata a determinati operatori di provenienza che prevede la portabilità del numero. In più, se ti porta un amico ricevi anche 5€ in regalo e a tua volta puoi portare amici e conoscenti ottenendo altri 5€ fino ad un massimo di 150€ gratis da utilizzare per la ricarica mensile. Migliore tariffa 5G per gli under 25 sulla migliore rete 5Ga ho e fai il pieno di giga La migliore delle offerte operator attack sono per chia ho da iliad e operatori virtuali prevede 200 GB con chiamate ed SMS illimitati al costo mensile di 9,99€ con attivazione e SIM ...