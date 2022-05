Napoli, la partita di Insigne: «Non si risparmia mai» (Di lunedì 16 maggio 2022) Contro il Genoa è stata la partita di Lorenzo Insigne. Nel giorno del saluto al Maradona, il capitano è stato grande protagonista in campo Giornata dalle forti emozioni per Lorenzo Insigne, e non solo, quella vissuta allo stadio Diego Armando Maradona. Il saluto al suo popolo prima della partenza verso Toronto, poi la partita contro il Genoa che ha visto il Napoli vincere 3-0. Per La Gazzetta dello Sport, il migliore in campo è proprio il capitano azzurro con una prestazione da 7,5 in pagella. IL GIUDIZIO – «Giocare in un turbinio di emozioni forti non era semplice, come il rigore-bis. Non si risparmia mai». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Contro il Genoa è stata ladi Lorenzo. Nel giorno del saluto al Maradona, il capitano è stato grande protagonista in campo Giornata dalle forti emozioni per Lorenzo, e non solo, quella vissuta allo stadio Diego Armando Maradona. Il saluto al suo popolo prima della partenza verso Toronto, poi lacontro il Genoa che ha visto ilvincere 3-0. Per La Gazzetta dello Sport, il migliore in campo è proprio il capitano azzurro con una prestazione da 7,5 in pagella. IL GIUDIZIO – «Giocare in un turbinio di emozioni forti non era semplice, come il rigore-bis. Non simai». L'articolo proviene da Calcio News 24.

