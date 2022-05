Milan-Atalanta 2-0 | Theo Hernández | “Che orgoglio” | Serie A News

Advertising

TuttoMercatoWeb : Che entusiasmo a Zingonia: tifosi dell'#Atalanta caricano la squadra per la sfida al #Milan ?? @p_iannarelli - AntoVitiello : ??? Prova di forza del #Milan, l'ennesima dimostrazione. Battuta anche l'#Atalanta con due prodezze di #Leao e… - CB_Ignoranza : Secondo quanto riportato da @DiMarzio, Ibra avrebbe creato delle crepe nel vetro del pullman con delle manate per i… - sportli26181512 : Condò su Repubblica: 'Il gol di Theo è stato un’esibizione di classe e forza di volontà': Sulle pagine di Repubblic… - GaetanoACarlucc : Giornale parziale e poco professionale che fino all'ultima giornata vuole macchiare il percorso limpido di una squa… -

Nella gara della 37ª giornata di Serie A, ilsupera per 2 - 0 l'e mantiene la testa della classifica. In gol Leao e Theo Hernandez. La rete del francese ha ricordato questa di George Weah contro il Verona nella partita di Serie A ...... nonostante i lagunari fossero già spacciati - e dell', sconfitta ieri a San Siro contro il. Con i tre punti a Genova la Fiorentina strapperebbe matematicamente uno dei pass per l'...Sulle pagine di Repubblica, Paolo Condò ha commentato così la vittoria di ieri del Milan contro l'Atalanta per 2-0: "Ci voleva un punto esclamativo su questa grande stagione ...Il Milan stava sentendo il peso della partita, il gioco era poco fluido, le gambe meno sciolte del solito. 3) Kalulu-Tomori, la fase difensiva è il vero segreto. E poi c’è la fase difensiva, il vero s ...