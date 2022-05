(Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – “I difensori dihannoun ordine, respingendo il nemico per 82 giorni, nonostante tutte le difficoltà”. Lo dichiara ildel reggimento, Denis Prokopenko, in un video pubblicato su Telegram, in cui sottolinea che la loro difesa diha permesso che “nel frattempo l’esercito ucraino si riorganizzasse, addestrasse più personale e ricevesse armi dai Paesi partner”. “Per salvare vite umane, l’intera guarnigione dista attuando la decisione approvata dal Comando militare supremo e spera nel sostegno del popolo ucraino”, dice Prokopenko, ammettendo di essersi interrogato su “ogni decisione presa, ogni piano e ogni operazione, ma i dubbi non hanno mai oltrepassato i limiti del normale e non mi hanno impedito di insistere sul mio ...

Advertising

Open_gol : Il filosofo francese Bernard Henry Lévy intervista il comandante Samoilenko, uno degli ultimi asserragliati nell’Az… - FantuzziF : Te Deum. Mariupol, i Nazi superstiti si sono arresi! L’annuncio del Cremlino confermato da un video trasmesso dal c… - italiaserait : Mariupol, comandante Azov: “Abbiamo eseguito ordini” - fisco24_info : Mariupol, comandante Azov: 'Abbiamo eseguito ordini': (Adnkronos) - 'Respinto il nemico per 82 giorni, nonostante t… - BradCabana : RT @Vitt79209263: L’ammiraglio americano Eric Olson (comandante delle operazioni speciali) è stato catturato ad #Azovsta (#Mariupol)... Si… -

Adnkronos

Lo dice in un videomessaggio ildel reggimento Azov, Denis Prokopenko. "Per salvare vite umane,l'intera guarnigione dista attuando la decisione (di evacuazione)", ha detto.Così Ilya Samoilenko, 27ennein seconda dell'ultimo reparto che resiste nel complesso siderurgico di Azovstal, a, parla in un'intervista a 'La Repubblica'. - Advertisement - "A ... Mariupol, comandante Azov: "Abbiamo eseguito ordini" "I difensori di Mariupol hanno eseguito l'ordine di evacuazione. Nonostante tutte le difficoltà, hanno respinto le forze schiaccianti del nemico per 82 giorni e hanno permesso all'esercito ucraino di ...Per salvare vite umane, l'intera guarnigione di Mariupol sta attuando la decisione (di evacuazione) approvata dal Comando supremo e spera nel sostegno del popolo ucraino". Lo dice in un ...