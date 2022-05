M5S | Diaco | osp | giunta Gualtieri opprime esercenti in difficoltà

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 16 maggio 2022) Roma – “Piena solidarietà ai tanti ristoratori del Centro Storico che, a partire dal 1 luglio, saranno costretti a smontare i dehors installati durante la pandemia nonostante gli effetti della crisi siano tutt’altro che un lontano ricordo.” “Una decisione, quella adottata dallacapitolina con apposita delibera, che non tiene conto dell’enorme momento diin cui versano ancora oggi ristoranti, bar, pizzerie e gelaterie e che rischia di provocare un irreversibile ‘effetto domino’ fatto di chiusure, fallimenti e migliaia di licenziamenti, con evidenti ripercussioni sull’intera città.” “L’unico provvedimento utile in tal senso è quello proposto dal M5S, consistente nella proroga dell’osp fino a dicembre 2022. Un modo per consentire alle attività di ‘rifiatare’ sotto il profilo finanziario e di riprendersi da un biennio di crisi senza ...