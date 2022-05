L'Ucraina si riprenderà tutto l'est invaso dalla Russia: la certezza dell'esercito di Kiev (Di lunedì 16 maggio 2022) Il generale di divisione Oleksander Holodnyuk, vice comandante dell'esercito ucraino, in una intervista a Repubblica ha confermato che nel Donbass l'avanzata russa si è impantanata, con l'Ucraina che sta lanciando un'offensiva per riprendersi i suoi territori: “Oggi siamo riusciti a fermare il nemico impedendogli di avanzare oltre, e in alcuni punti del fronte lo abbiamo fatto ritirare, come a Kharkiv che adesso è quasi fuori dalla portata dell'artiglieria. E tuttavia, sono certo che riusciremo anche a riprenderci tutta la parte Est dell'Ucraina. Non posso rivelare verso quali direttrici spingeremo le nostre truppe nell'Est, è top secret. Gli invasori stanno provando a prendere Severodonetsk, Lysychansk e Avdiivka, le battaglie più sanguinose sono ... Leggi su iltempo (Di lunedì 16 maggio 2022) Il generale di divisione Oleksander Holodnyuk, vice comandanteucraino, in una intervista a Repubblica ha confermato che nel Donbass l'avanzata russa si è impantanata, con l'che sta lanciando un'offensiva per riprendersi i suoi territori: “Oggi siamo riusciti a fermare il nemico impedendogli di avanzare oltre, e in alcuni punti del fronte lo abbiamo fatto ritirare, come a Kharkiv che adesso è quasi fuoriportata'artiglieria. E tuttavia, sono certo che riusciremo anche a riprenderci tutta la parte Est. Non posso rivelare verso quali direttrici spingeremo le nostre truppe nell'Est, è top secret. Gliri stanno provando a prendere Severodonetsk, Lysychansk e Avdiivka, le battaglie più sanguinose sono ...

