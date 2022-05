Lo Scudetto torna all’ultima giornata, è la sesta volta dal 2000 ad oggi: l’ultima nel 2010 (Di lunedì 16 maggio 2022) Dal 2000 al 2010 è accaduto cinque volte. Poi il vuoto, figlio di una trasformazione del nostro calcio che ha visto la Juventus dominare, prima del trionfo del solito Antonio Conte in nerazzurro. La squadra bianconera in questi nove anni si è regalata lunghe passerelle, vittorie anticipate, proprio come i nerazzurri nella scorsa stagione. Nel 2021/2022 invece lo Scudetto torna all’ultima giornata, tra radioline (per i nostalgici), schermi doppi, attese sul megaschermo. A Reggio Emilia il Milan, a San Siro l’Inter. E ad accendere la marcia d’avvicinamento ci ha pensato Simone Inzaghi: “L’ho già vinto uno Scudetto all’ultima giornata, a -2 dalla prima, con la Lazio contro la Juventus poi sconfitta a ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) Dalalè accaduto cinque volte. Poi il vuoto, figlio di una trasformazione del nostro calcio che ha visto la Juventus dominare, prima del trionfo del solito Antonio Conte in nerazzurro. La squadra bianconera in questi nove anni si è regalata lunghe passerelle, vittorie anticipate, proprio come i nerazzurri nella scorsa stagione. Nel 2021/2022 invece lo, tra radioline (per i nostalgici), schermi doppi, attese sul megaschermo. A Reggio Emilia il Milan, a San Siro l’Inter. E ad accendere la marcia d’avvicinamento ci ha pensato Simone Inzaghi: “L’ho già vinto uno, a -2 dalla prima, con la Lazio contro la Juventus poi sconfitta a ...

