Lazio, Sarri: “Il gruppo ha superato le difficoltà e si è compattato, esprimendosi su buoni livelli” (Di lunedì 16 maggio 2022) Lazio Sarri – Maurizio Sarri, allenatore della Lazio ha parlato al termine della partita contro la Juventus, finita col risultato di 2-2. Il pareggio allo scadere, in rimonta, di Milinkovic-Savic ha regalato ufficialmente alla Lazio la partecipazione alla prossima edizione dell’Europa League. Il saluto a Dybala “È strano trovarsi qui nella sera in cui danno l’addio alla società due giocatori che hanno fatto la storia. La mia testa era però a fare il punto che serviva per l’Europa”. Arrivare in Europa era una cosa messa in conto? “Abbiamo fatto un anno in cui abbiamo affrontato grandi difficoltà per tanti motivi. Il gruppo è riuscito a superarle e ora si esprime su buoni livelli. Abbiamo raggiunto il pari all’ultimo minuto ma ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 16 maggio 2022)– Maurizio, allenatore dellaha parlato al termine della partita contro la Juventus, finita col risultato di 2-2. Il pareggio allo scadere, in rimonta, di Milinkovic-Savic ha regalato ufficialmente allala partecipazione alla prossima edizione dell’Europa League. Il saluto a Dybala “È strano trovarsi qui nella sera in cui danno l’addio alla società due giocatori che hanno fatto la storia. La mia testa era però a fare il punto che serviva per l’Europa”. Arrivare in Europa era una cosa messa in conto? “Abbiamo fatto un anno in cui abbiamo affrontato grandiper tanti motivi. Ilè riuscito a superarle e ora si esprime su. Abbiamo raggiunto il pari all’ultimo minuto ma ...

