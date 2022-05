Lazio, match point europeo: Sarri vuole tagliare un traguardo importante (Di lunedì 16 maggio 2022) Contro la Juventus, la Lazio ha il match point per la qualificazione in Europa League. Sarri vuole tagliere un traguardo importante La Lazio ha in mano il match point per l’Europa. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti, il pareggio della Roma con il Venezia e la sconfitta dell’Atalanta col Milan, permettono ai biancocelesti di chiudere il discorso Europa League con una vittoria questa sera allo Stadium. Con un pareggio invece sarà quantomeno Conference League matematica ma se la Fiorentina non dovesse battere la Sampdoria, il segno X sarebbe sufficiente anche per raggiungere la seconda competizione continentale. Sarri ha tutta l’intenzione di tagliare il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Contro la Juventus, laha ilper la qualificazione in Europa League.tagliere unLaha in mano ilper l’Europa. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti, il pareggio della Roma con il Venezia e la sconfitta dell’Atalanta col Milan, permettono ai biancocelesti di chiudere il discorso Europa League con una vittoria questa sera allo Stadium. Con un pareggio invece sarà quantomeno Conference League matematica ma se la Fiorentina non dovesse battere la Sampdoria, il segno X sarebbe sufficiente anche per raggiungere la seconda competizione continentale.ha tutta l’intenzione diil ...

Dove vedere Juventus - Lazio, streaming gratis LIVE e diretta tv OGGI dalle 20.45 Il match Juventus - Lazio , valido per la 37giornata della Serie A 2021/22, si gioca lunedì 16 maggio alle ore 20.45 nell'Allianz Stadium di Torino. I bianconeri sono già sicuri del terzo posto mentre ... Calcio News 24 Juventus – Lazio, le probabili formazioni: l'attacco unico dubbio – La fine del campionato si avvicina, mancano le ultime due sfide e poi i giochi si chiuderanno. A Roma si stanno svolgendo gli Internazionali di Tennis e qualche giocatore della Lazio ha approfittato ... Juventus-Lazio, probabili formazioni e dove vederla Juventus-Lazio si gioca questa sera, lunedì 16 maggio 2022 per la 37esima giornata di Serie A. Calcio d'inizio previsto alle 20:45 con la sfida dal sapore particolare tra gli uomini di Allegri e quell ...