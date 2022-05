Juve-Lazio | Chiellini e Dybala dicono addio

Advertising

juventusfc : Qui Allianz Stadium ?? Inizia ora la conferenza stampa di Massimiliano Allegri! LIVE: - juventusfc : Finisce qui la conferenza stampa del Mister. Report fra poco come sempre su - SkySport : Chiellini, ultima con la Juve allo Stadium: le emozioni della serata #SkySport #Chiellini #Juve #Juventus - sportli26181512 : Juve-#Lazio, in tribuna c'è anche Leao: ecco il motivo: L'attaccante portoghese del Milan ha assistito dal vivo all… - Covertren : Incredibile la #lazio aggancia la #juve all'ultimo istante!! -

si gode per l'ultima volta gli applausi dell'Allianz Stadium. Il capitano bianconero è stato sostituito al 17' di, salutato da una lunga standing ovation dei tifosi. Ma perché è uscito dal campo così presto Nessun infortunio, il motivo è 'simbolico': Chiellini ha disputato 17 stagioni con la maglia ...Minuto diciassette, come gli anni di militanza di Giorgio Chiellini nella Vecchia Signora.è sull'uno a zero per bianconeri, ma allo Stadium è soprattutto l'ultimo minuto in campo del capitano della Signora. A bordo campo si alza la lavagnetta luminosa, con il suo numero tre. ...47' - C'è movimento sulla panchina della Lazio. 46' - SI RIPARTE! VIA ALLA RIPRESA! Via al secondo tempo allo Stadium. Non ci sono nuovi cambi (la Juve ne ha effettuato uno nel primo tempo). 21:34 - ...L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Juventus Lazio. L’episodio chiave della moviola del match tra Juventus e Lazio, valido per la 37ª giornata ...