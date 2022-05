Internazionali d’Italia: Djokovic e Swiatek troneggiano sul Colosseo (Di lunedì 16 maggio 2022) Emozionanti, intensi, passionali, ricchi di pubblico e molto combattuti. Gli Internazionali d’Italia hanno calato il sipario sul torneo maschile e femminile di tennis eleggendo i due Cesari che hanno dominato la manifestazione capitolina. All’ombra del Colosseo, adagiati sul trono dei vincitori, Novak Djokovic e Iga Swiatek hanno sbaragliato tutta la concorrenza aggiudicandosi coppa, montepremi, punti aggiuntivi nella classifica ATP e gloria. Internazionali d’Italia: due finali senza (troppa) storia I primi dei rispettivi ranking Internazionali hanno certificato, se mai fosse in discussione, perché comandano attualmente le operazioni. La prima a ricevere gli allori della vittoria è stata Iga Swiatek che ha passeggiato sulla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) Emozionanti, intensi, passionali, ricchi di pubblico e molto combattuti. Glihanno calato il sipario sul torneo maschile e femminile di tennis eleggendo i due Cesari che hanno dominato la manifestazione capitolina. All’ombra del, adagiati sul trono dei vincitori, Novake Igahanno sbaragliato tutta la concorrenza aggiudicandosi coppa, montepremi, punti aggiuntivi nella classifica ATP e gloria.: due finali senza (troppa) storia I primi dei rispettivi rankinghanno certificato, se mai fosse in discussione, perché comandano attualmente le operazioni. La prima a ricevere gli allori della vittoria è stata Igache ha passeggiato sulla ...

Eurosport_IT : IGA SWIATEK VINCE GLI INTERNAZIONALI D'ITALIA! ?? Con questa finale le partite vinse consecutivamente salgono a 28… - LaStampa : Tennis, Djokovic vince per la sesta volta gli Internazionali d’Italia - repubblica : Tennis, Novak Djokovic vince per la sesta volta gli Internazionali d'Italia. Battuto il finale Stefanos Tsitsipas p… - ercole28 : RT @Sandrafreedom72: Non ti vaccini, Non ti ammali, Non muori. E vinci gli internazionali d'Italia ?? - FratellidItalia : RT @GiorgiaMeloni: Il torneo Internazionali d'Italia si chiude con la vittoria di Novak Djokovic. Complimenti a questo grande campione e a… -