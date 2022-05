Il governo pensa al Sud. Forse per i voti grillini (Di lunedì 16 maggio 2022) Il ministro competente Carfagna organizza un maxi evento per parlare di Meridione sul modello del Next generation Ue. In ballo ci sono tanti fondi ma anche numerosi ex elettori dei 5 stelle. Contesi sia a sinistra che a destra. Intanto il tessuto produttivo del Nord si attendeva qualcosa in più da Draghi. Il governo torna a guardare al Sud, ma non è necessariamente una buona notizia. L’iniziativa del Forum Ambrosetti vede in prima fila sia il Presidente della Repubblica che il Presidente del Consiglio, ma la vera protagonista della manifestazione è il ministro per il Sud Mara Carfagna, capace di trainare l’esecutivo sulle proprie priorità. L’evento e i suoi contenuti rispecchiano lo spirito del Next Generation EU: dirigismo economico, riformismo dall’alto, infrastrutture e transizione ecologica. Il governo ha scelto di destinare al Sud il 40% del ... Leggi su panorama (Di lunedì 16 maggio 2022) Il ministro competente Carfagna organizza un maxi evento per parlare di Meridione sul modello del Next generation Ue. In ballo ci sono tanti fondi ma anche numerosi ex elettori dei 5 stelle. Contesi sia a sinistra che a destra. Intanto il tessuto produttivo del Nord si attendeva qualcosa in più da Draghi. Iltorna a guardare al Sud, ma non è necessariamente una buona notizia. L’iniziativa del Forum Ambrosetti vede in prima fila sia il Presidente della Repubblica che il Presidente del Consiglio, ma la vera protagonista della manifestazione è il ministro per il Sud Mara Carfagna, capace di trainare l’esecutivo sulle proprie priorità. L’evento e i suoi contenuti rispecchiano lo spirito del Next Generation EU: dirigismo economico, riformismo dall’alto, infrastrutture e transizione ecologica. Ilha scelto di destinare al Sud il 40% del ...

