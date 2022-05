Hockey ghiaccio oggi, Mondiali 2022: orari partite 16 maggio, programma, tv, streaming (Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo il primo fine settimana andato in archivio, i Mondiali 2022 di Hockey su ghiaccio continuano a vivere la loro prima fase affollatissima di partite. In questo lunedì 16 maggio saranno 4 le partite in agenda: Slovacchia-Canada (Gruppo A) e Lettonia-Norvegia (Gruppo B) alle ore 15:20 italiane e Francia-Germania (Gruppo A) e la supersfida Finlandia-USA (Gruppo B) alle ore 19:20. I Mondiali 2022 di Hockey su ghiaccio sono visibili in diretta streaming gratuita sul canale youtube dell’International Ice Hockey Federation, con tutte le partite a disposizione riguardanti in questo momento la prima fase. Lunedì 16 maggio ... Leggi su oasport (Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo il primo fine settimana andato in archivio, idisucontinuano a vivere la loro prima fase affollatissima di. In questo lunedì 16saranno 4 lein agenda: Slovacchia-Canada (Gruppo A) e Lettonia-Norvegia (Gruppo B) alle ore 15:20 italiane e Francia-Germania (Gruppo A) e la supersfida Finlandia-USA (Gruppo B) alle ore 19:20. Idisusono visibili in direttagratuita sul canale youtube dell’International IceFederation, con tutte lea disposizione riguardanti in questo momento la prima fase. Lunedì 16...

