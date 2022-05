Guerra Ucraina, Luca Steinmann sul fronte tra Severodonestk e Lugansk (Di lunedì 16 maggio 2022) Il nostro inviato segue sul campo le milizie filorusse che si preparano all'offensiva nel Donbass con l'artiglieria pesante in un territorio ormai quasi del tutto abbandonato dai civili Leggi su tg.la7 (Di lunedì 16 maggio 2022) Il nostro inviato segue sul campo le milizie filorusse che si preparano all'offensiva nel Donbass con l'artiglieria pesante in un territorio ormai quasi del tutto abbandonato dai civili

Advertising

MediasetTgcom24 : Orban: l'Occidente è in preda a una 'follia suicida' #ucraina - martaottaviani : Oggi su @Avvenire_Nei in #Russia economia va talmente male che i furti nei supermercati sono aumentati del 18%. Rub… - fattoquotidiano : Conte: “L’Italia ha già fornito armi all’Ucraina, ora porre fine alla guerra. Necessario confronto con Draghi in Pa… - LucaViaggio : RT @Run_Man_: Gli autobus con i prigionieri del battaglione #azov arresi oggi ad #Azovstal scortati da un carro armato russo. E meno male c… - ARGDON62 : RT @udogumpel: Come arrivare alla pace? 1. Ritiro totale delle truppe russe da ogni territorio ucraino 2. Pagare i danni di guerra all'Ucra… -