Genoa in Serie B: i tifosi della Sampdoria organizzano il “funerale” (Di lunedì 16 maggio 2022) Il Genoa va in Serie B e i tifosi della Sampdoria organizzano un “funerale” goliardico al termine del match contro la Fiorentina La retrocessione del Genoa in Serie B ha scatenato la festa della Sampdoria, che parallelamente ha conquistato l’aritmetica salvezza in Serie A. I tifosi blucerchiati hanno deciso di ripagare i rivali cittadini con la stessa moneta, memori della processione avvenuta nel 2011. Ecco il volantino diffuso sui social in merito al “funerale”di questa sera, al termine del match contro la Fiorentina. funerale Genoa – «È con immenso rammarico che si annuncia la scomparsa del ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Ilva inB e iun “” goliardico al termine del match contro la Fiorentina La retrocessione delinB ha scatenato la festa, che parallelamente ha conquistato l’aritmetica salvezza inA. Iblucerchiati hanno deciso di ripagare i rivali cittadini con la stessa moneta, memoriprocessione avvenuta nel 2011. Ecco il volantino diffuso sui social in merito al “”di questa sera, al termine del match contro la Fiorentina.– «È con immenso rammarico che si annuncia la scomparsa del ...

tancredipalmeri : Ma guarda i casi della vita, il Genoa retrocede peraltro senza aver avuto alcun punto per errori arbitrali, e lo fa… - GoalItalia : Il Genoa torna in Serie B dopo 15 anni ? - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A 37^ GIORNATA, CAGLIARI-INTER 1-3 GENOA ARITMETICAMENTE RETROCESSO, SAMP SALVA #SkySport #SerieA… - sampdoria_fr : Genova è solo Blucerciata genoa è solo in serie B ????????? - CalcioNews24 : I tifosi della #Sampdoria fanno il funerale al #Genoa -