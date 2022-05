Falso prete con reddito di cittadinanza | indagini dei carabinieri ad Ottaviano

(Di lunedì 16 maggio 2022) Ilche domenica scorsa chiedeva offerte ai fedeli di(Napoli) è risultato percettore deldi. Il 65enne, che ieri era anche all’interno della chiesa, era stato già notato il 3 maggio scorso durante la processione della Santa Croce, sempre nella città die idella locale stazione avevano iniziato gli accertamenti trovando poi l’uomo ieri mattina. In merito alci saranno le opportune verifiche deiin collaborazione con l’Inps. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

LaCittaSalerno : +++ IL CASO +++ Falso prete raccoglie fondi per un'associazione: smascherato dai carabinieri LEGGI QUI -->… - VesuvioLive : Ottaviano, si traveste da prete e chiede soldi ai fedeli: denunciato un falso sacerdote - corrmezzogiorno : #Napoli Scoperto falso prete: chiedeva offerte davanti alla chiesa - ilgiornalelocal : Falso prete chiede offerte davanti alla chiesa: denunciato -

Unche oltre a rubare i soldi delle offerte percepisce anche il reddito di cittadinanza: inoltre chiede offerte all'ingresso di una chiesa vicino Napoli ma i carabinieri capiscono la truffa e ...Violenza sessuale, prostituzione minorile e sostituzione di persona. Sono questi i reati contestati al "" per i fatti avvenuti presso un centro accoglienza profughi nei pressi di Orvieto fra il 2016 e il 2020. Durante l'indagine, che è stata condotta dagli agenti della Polizia di Stato del ...Il falso prete che domenica scorsa chiedeva offerte ai fedeli di Ottaviano (Napoli) è risultato percettore del reddito di cittadinanza. Il 65enne, che ieri era anche all’interno della chiesa, era ...12:35:00 Falso sacerdote chiede offerte davanti ad una chiesa del ... E così scoprono che l'uomo non è affatto un prete e quel sito riportato sui bigliettini non esiste. Perquisita la sua autovettura, ...