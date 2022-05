Emirati | i leader di tutto il mondo rendono omaggio a presidente scomparso

(Di lunedì 16 maggio 2022)diilsi stanno avvicendando da sabato ad Abu Dhabi per renderealKhalifa Bin Zayed,venerdì scorso dopo lunga malattia, e salutare il nuovo, Mohamed bin Zayed, nominato sabato dal Consiglio federale supremo. Oggi anche ildella Repubblica, Sergio Mattarella, sarà ad Abu Dhabi, dove ieri si sono recati ilfrancese Emmanuel Macron, il premier britannico Boris Johnson, il re di Spagna Felipe, e iltedesco Frank-Walter Steinmeier. Su Twitter, Macron ha sottolineato che il"era rispettato da tutti per i valori di pace, apertura e dialogo che incarnava", esprimendo quindi il proprio "sostegno a suo ...

Advertising

SaffronHorizon : RT @formichenews: La cerimonia di commiato per Sheikh Khalifa offre l’opportunità di delineare il futuro degli Emirati sotto la (nuova) gui… - formichenews : La cerimonia di commiato per Sheikh Khalifa offre l’opportunità di delineare il futuro degli Emirati sotto la (nuov… - paradoxMKD : Negli ultimi tempi, i legami tra l'amministrazione Biden e i leader dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Unit… - LuizFranciscoF5 : RT @fam_cristiana: #MBZ nuovo leader degli Emirati Arabi Uniti - fam_cristiana : #MBZ nuovo leader degli Emirati Arabi Uniti -

...ed emiro di Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Gli incontri si sono svolti al Padiglione presidenziale allestito all'aeroporto della capitale dove sono stati ricevuti i tanti...Mohamud è uno dei pochissimisomali rimasti nel Paese durante i 30 anni di guerra civile. ...sul fatto che Mohamud sarà chiamato a ricucire le relazioni con Paesi come il Kenya e gli...La cerimonia di commiato per Sheikh Khalifa offre l’opportunità di delineare il futuro degli Emirati sotto la (nuova) guida di bin Zayed ...Gli Emirati osserveranno un periodo di lutto della durata di 40 ... La nazione saluta il suo defunto leader, ma lo sguardo è già proiettato da tempo verso il futuro come conferma l’ex vicario ...