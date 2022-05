Djokovic il “no vax” trionfa alla faccia di chi voleva cacciarlo (Di lunedì 16 maggio 2022) Dunque, Nokak Djokovic, detto Nole, trionfa sulla terra rossa dei talebani sanitari. Stravincendo in due set gli Internazionali d’Italia disputati al Foro italico, contro un ottimo Stefanos Tsitsipas, considerato il miglior tennista greco di sempre, il campionissimo serbo infligge un micidiale 6-0 al nostro establishment sportivo, da sempre unito a doppio filo con il potere politico. Ci riferiamo in particolare al mammasantissima del Comitato olimpico nazionale, quel Giovanni Malagò il quale, meno di tre mesi fa, nella prospettiva di una partecipazione di Djokovic al massimo torneo italiano, dichiarò in diretta televisiva che “ammesso e non concesso che uno si faccia la doccia in un camper, che mangi e dorma in situazioni di fortuna, è il messaggio che sarebbe sbagliatissimo.” Ciò, per chi non lo ricordasse, faceva ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 16 maggio 2022) Dunque, Nokak, detto Nole,sulla terra rossa dei talebani sanitari. Stravincendo in due set gli Internazionali d’Italia disputati al Foro italico, contro un ottimo Stefanos Tsitsipas, considerato il miglior tennista greco di sempre, il campionissimo serbo infligge un micidiale 6-0 al nostro establishment sportivo, da sempre unito a doppio filo con il potere politico. Ci riferiamo in particolare al mammasantissima del Comitato olimpico nazionale, quel Giovanni Malagò il quale, meno di tre mesi fa, nella prospettiva di una partecipazione dial massimo torneo italiano, dichiarò in diretta televisiva che “ammesso e non concesso che uno sila doccia in un camper, che mangi e dorma in situazioni di fortuna, è il messaggio che sarebbe sbagliatissimo.” Ciò, per chi non lo ricordasse, faceva ...

