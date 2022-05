Di Maio: “Siamo impegnati all’Onu per abbassare il prezzo del grano” (Di lunedì 16 maggio 2022) ROMA – “Martedì e mercoledì sarò a New York con Blinken ed i principali Paesi della comunità internazionale che si stanno coordinando sul tema della crisi alimentare, perché a livello di Nazioni Unite faremo una serie di iniziative per cercare di abbassare i prezzi del grano e del pane, che stanno colpendo anche le famiglie italiane, ma anche nel Mediterraneo e nel Nord Africa”. E’ quanto ha detto il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo a ‘Mezz’ora in più’ su Raitre. Ricordando che l’8 giugno l’Italia ospiterà un dialogo mediterraneo alla Fao “per nuove politiche Onu per aiutare ad abbassare il prezzo delle materie prime alimentari”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 16 maggio 2022) ROMA – “Martedì e mercoledì sarò a New York con Blinken ed i principali Paesi della comunità internazionale che si stanno coordinando sul tema della crisi alimentare, perché a livello di Nazioni Unite faremo una serie di iniziative per cercare dii prezzi dele del pane, che stanno colpendo anche le famiglie italiane, ma anche nel Mediterraneo e nel Nord Africa”. E’ quanto ha detto il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di, intervenendo a ‘Mezz’ora in più’ su Raitre. Ricordando che l’8 giugno l’Italia ospiterà un dialogo mediterraneo alla Fao “per nuove politiche Onu per aiutare adildelle materie prime alimentari”. L'articolo L'Opinionista.

