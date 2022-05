De Zerbi chiarisce le sue volontà | “Spero di riuscire a fare una cosa”

(Di lunedì 16 maggio 2022) Roberto Deè stato premiato questa mattina a Roma, dove gli è stato consegnato il “Premio Bearzot”. Un riconoscimento organizzato dall’Unione Sportiva Acli con il patrocinio della Figc, tenutosi al Salone d’Onore del Coni e giunto all’undicesima edizione. Nel corso della premiazione, l’allenatore italiano è tornato a parlare del presente allo Shakhtar ma anche del futuro. Ai microfoni di Sky Sport ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, dopo aver ottenuto il riconoscimento: “I meriti sul campo vanno e vengono a seconda dei risultati, mentre questo premio mi rende molto orgoglioso. Devo felicemente condividerlo con il mio staff. Mi sento di dire che non credo che abbiamo fatto qualdi straordinario, ma abbiamo fatto le cose giuste, quelle che andavano fatte.“ Roberto DeShakhtar Donetsk Sul ...

