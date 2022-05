Da Moulinex a Bimby Ecco i nuovi oggetti del desiderio per portare in tavola pranzi e cene perfetti Senza stress e senza sprechi

Leggi su iodonna

Per il 48% degli italiani la pandemia ha rivoluzionato il modo di vivere la casa. Lo afferma una ricerca cheha commissionato a Human Highway, per indagare l'approccio all'ambiente domestico degli italiani. Complice il profondo mutamento delle abitudini dell'ultimo periodo, tra lockdown e restrizioni, per oltre 20 milioni di persone la casa è diventata uno spazio nuovo. Uno spazio fluido in cui hanno luogo tante e diverse attività: lavoro, intrattenimento, informazione, sport e cucina.