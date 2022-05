Cialde caffè compatibili (Di lunedì 16 maggio 2022) L’uso della macchinetta per il caffè, quella con cui siamo cresciuti, che utilizza la classica polvere di caffè, oggi è stata sostituita direttamente dalle macchinette per caffè espresso, che utilizzano le Cialde. Il sapore e l’aroma è intenso, si ha a che fare poi con un gusto deciso che ci ricorda quello che troviamo nei bar. In molti la preferiscono perché è meno impegnativa nella pulizia, nel senso che si pulisce molto facilmente. Inoltre possiamo avere delle Cialde che impediscono di sporcare, cosa che capita invece con la polvere del caffè. Tuttavia le Cialde hanno dei costi e quelle originali, cioè quelle che appartengono al marchio della nostra macchina per espresso, possono essere tanto costose. In questo caso il caffè non diventa più un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 16 maggio 2022) L’uso della macchinetta per il, quella con cui siamo cresciuti, che utilizza la classica polvere di, oggi è stata sostituita direttamente dalle macchinette perespresso, che utilizzano le. Il sapore e l’aroma è intenso, si ha a che fare poi con un gusto deciso che ci ricorda quello che troviamo nei bar. In molti la preferiscono perché è meno impegnativa nella pulizia, nel senso che si pulisce molto facilmente. Inoltre possiamo avere delleche impediscono di sporcare, cosa che capita invece con la polvere del. Tuttavia lehanno dei costi e quelle originali, cioè quelle che appartengono al marchio della nostra macchina per espresso, possono essere tanto costose. In questo caso ilnon diventa più un ...

