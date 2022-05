Cade a pezzi il balcone di Palazzo Chigi dove Di Maio annunciò di aver abolito la povertà (video) (Di lunedì 16 maggio 2022) Cade a pezzi il balcone di Di Maio. Diventato celebre per l’esultanza dei ministri M5S quando, nel settembre 2018, il primo governo Conte diede il via libera ai fondi per il reddito di cittadinanza con Di Maio che annunciava di “aver abolito la povertà”, il balcone dell’ingresso principale di Palazzo Chigi -affaccio su piazza Colonna- è stato messo in sicurezza a causa della caduta di calcinacci. Un grande telone bianco copre la struttura, da dove continuano a sventolare la bandiera italiana e quella europea. Anche un allarme bomba vicino Palazzo Chigi C’è stato anche un allarme bomba questa mattina in via della Colonna Antonina, a due passi da ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 16 maggio 2022)ildi Di. Diventato celebre per l’esultanza dei ministri M5S quando, nel settembre 2018, il primo governo Conte diede il via libera ai fondi per il reddito di cittadinanza con Diche annunciava di “la”, ildell’ingresso principale di-affaccio su piazza Colonna- è stato messo in sicurezza a causa della caduta di calcinacci. Un grande telone bianco copre la struttura, dacontinuano a sventolare la bandiera italiana e quella europea. Anche un allarme bomba vicinoC’è stato anche un allarme bomba questa mattina in via della Colonna Antonina, a due passi da ...

Advertising

Ernesto29296958 : RT @SecolodItalia1: Cade a pezzi il balcone di Palazzo Chigi dove Di Maio annunciò di aver abolito la povertà (video) - SecolodItalia1 : Cade a pezzi il balcone di Palazzo Chigi dove Di Maio annunciò di aver abolito la povertà (video)… - colpadeltempo : RT @colpadeltempo: “tra silenzi.. guardo un quadro che man mano cade a pezzi” Alex as Illustration ?? #amici21 #alexwyse - kekkor27 : @_beeinlove_ quel cesso di struttura se ne cade a pezzi, con tutti i ferri di armatura esposti e la copertura stile… - Cobretti_80 : @cervovski Quello non lo considerano mai. Ma poi sai, spendere 50€ in un posto che cade a pezzi è una cosa, spender… -