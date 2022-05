Brexit: prima mossa di Johnson per la modifica unilaterale del protocollo (Di lunedì 16 maggio 2022) LONDRA – Missione di Boris Johnson oggi in Irlanda del Nord, impegnato a incontrare i leader dei maggiori partiti locali per cercare di sbloccare lo stallo politico innescato nella più piccola e turbolenta nazione del Regno Unito dallo scontro sul protocollo post Brexit firmato a suo tempo da Londra e Bruxelles. Il premier Tory britannico è partito per Belfast con l’obiettivo dichiarato di cercare d’incoraggiare l’intesa per la formazione di un nuovo governo nordirlandese imperniato – come previsto dallo storico accordo di pace del Venerdì Santo 1998 – su una coalizione fra il maggior partito nazionalista (Sinn Fein) e il maggior partito unionista (Dup). Un’intesa congelata al momento dal Dup – scavalcato per la prima volta come forza di maggioranza relativa dallo Sinn Fein alle recenti elezioni amministrative del 5 ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 16 maggio 2022) LONDRA – Missione di Borisoggi in Irlanda del Nord, impegnato a incontrare i leader dei maggiori partiti locali per cercare di sbloccare lo stallo politico innescato nella più piccola e turbolenta nazione del Regno Unito dallo scontro sulpostfirmato a suo tempo da Londra e Bruxelles. Il premier Tory britannico è partito per Belfast con l’obiettivo dichiarato di cercare d’incoraggiare l’intesa per la formazione di un nuovo governo nordirlandese imperniato – come previsto dallo storico accordo di pace del Venerdì Santo 1998 – su una coalizione fra il maggior partito nazionalista (Sinn Fein) e il maggior partito unionista (Dup). Un’intesa congelata al momento dal Dup – scavalcato per lavolta come forza di maggioranza relativa dallo Sinn Fein alle recenti elezioni amministrative del 5 ...

Advertising

Lopinionista : Brexit: prima mossa di Johnson per la modifica unilaterale del protocollo - _Biagioo : @IsabellaLuzzi15 @aliflash0 @vanellopeb @Patipolpo @Ile940 Sisi lo so che non serve il visto per gli USA per noi da… - IsabellaLuzzi15 : @_Biagioo @aliflash0 @vanellopeb @Patipolpo @Ile940 Esatto. Ma Comunque neanche in America serve il visto (VISA) Se… - cubemind_ : @fagori23 @arx81395437 @borghi_claudio Tu pensi che prima della brexit usassero l’euro nel regno unito? - Marilen97832318 : RT @CoeneRothMax: L'elezione di trump e prima ancora la #Brexit furono risultati che si ottennero manipolando l'informazione sui social e a… -