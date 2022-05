Barù a tu per tu con i fan rivela: “Il mio sogno è…” (VIDEO) (Di lunedì 16 maggio 2022) L’amato Barù risponde alle domande dei suoi fan nelle stories Instagram: ecco cosa è emerso dalle parole dell’ex gieffino Barù dopo l’esperienza vissuta nella Casa del Grande Fratello Vip ha inaugurato lo scorso 10 maggio un temporary restaurant chiamato “Braci by Barù”. Negli ultimi mesi è entrato dentro la Casa più spiata d’Italia dove grazie attraverso la sua simpatia e semplicità ha conquistato il cuore di tantissimi italiani. I fan sono riusciti a mandarlo in finale, dove purtroppo si è posizionato al terzo punto subito dopo il secondo classificato Davide Silvestri e la vincitrice Jessica Selassié. L’ex gieffino dopo l’avventura televisiva nel noto reality show di Canale 5 è tornato ai fornelli con un progetto tutto suo. Leggi anche –> soleil sorge svela le prime fasi del nuovo progetto ho dedicato tanta attenzione ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 16 maggio 2022) L’amatorisponde alle domande dei suoi fan nelle stories Instagram: ecco cosa è emerso dalle parole dell’ex gieffinodopo l’esperienza vissuta nella Casa del Grande Fratello Vip ha inaugurato lo scorso 10 maggio un temporary restaurant chiamato “Braci by”. Negli ultimi mesi è entrato dentro la Casa più spiata d’Italia dove grazie attraverso la sua simpatia e semplicità ha conquistato il cuore di tantissimi italiani. I fan sono riusciti a mandarlo in finale, dove purtroppo si è posizionato al terzo punto subito dopo il secondo classificato Davide Silvestri e la vincitrice Jessica Selassié. L’ex gieffino dopo l’avventura televisiva nel noto reality show di Canale 5 è tornato ai fornelli con un progetto tutto suo. Leggi anche –> soleil sorge svela le prime fasi del nuovo progetto ho dedicato tanta attenzione ...

