(Di lunedì 16 maggio 2022) (fonte Integration Heroes) –siIntegration Heroes e, in un momento tragico per il suo Paese, ha lanciato un’iniziativa rivolta alle famiglie fuggite dall’Ucraina. La stella ex Milan, che il...

Advertising

sportli26181512 : 16 maggio 2009: l'ultima partita di Sheva con la maglia del Milan: Il 16 maggio 2009, Andriy Shevchenko ha giocato… - Sticioo : RT @GRealta: Dejan Savicevic Alberigo'Chicco' Evani Alessandro Nesta Massimo Ambrosini Rino Gattuso Ricardo Izecson dos Santos Leite 'Kakà'… - Moonhigh___ : RT @GRealta: Dejan Savicevic Alberigo'Chicco' Evani Alessandro Nesta Massimo Ambrosini Rino Gattuso Ricardo Izecson dos Santos Leite 'Kakà'… - GRealta : Dejan Savicevic Alberigo'Chicco' Evani Alessandro Nesta Massimo Ambrosini Rino Gattuso Ricardo Izecson dos Santos L… - gb46290720 : RT @CalcioFinanza: L'ex stella del Milan, Andriy Shevchenko: «Ho pensato tante volte di andare a combattere ma non era la soluzione miglior… -

Pianeta Milan

... in campo scenderanno grandi giocatori tra cui i compagni del Triplete neroazzurro Javier Zanetti, Julio Cesar e Wesley Sneijder, ma anche campioni del calibro di Francesco Totti e. ...Ad accompagnare queste parole, la foto della maglia numero 7 die l'hashtag #GrazieRagazzi. Ucraina, Shevchenko in lacrime: “Aiutateci a fermare la guerra” | VIDEO Andriy Shevchenko si unisce alla missione degli Integration Heroes e, in un momento tragico per il suo Paese, ha lanciato un’iniziativa rivolta alle famiglie fuggite dall’Ucraina. La stella ex ...L'ex campione del Milan promuove delle iniziative per integrare i bambini ucraini nel sistema scolastico italiano ...